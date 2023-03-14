В Башкирии пройдёт международная акция «Сад памяти»

В ходе акции, которая объединяет сотни тысяч жителей России и мира, будет посажено 27 миллионов деревьев в память о каждом погибшем в годы Великой Отечественной войны.

В этом году отмечается 80-летие ряда событий 1943 года, которые стали переломными для хода войны: снятие блокады Ленинграда, Сталинградская битва, битва за Кавказ и другие значимые для победы даты. Спустя десятилетия современная Россия столкнулась с проявлениями неонацизма, и задачей международной акции «Сад памяти» становится не просто напомнить о подвигах и героизме русского солдата, но и обратить внимание на то, что сегодня страна также сражается за мир без нацизма.

Акция также направлена на решение экологических задач – озеленение городов, восстановление лесных насаждений и сокращение углеродного следа.

Присоединиться к акции можно на официальном сайте, выбрав на интерактивной карте нужный регион и ближайшую локацию. Необходимый инвентарь и посадочный материал выдается на месте.

За время проведения к акции «Сад памяти» присоединилось более 5 миллионов человек в России и за рубежом. В 2023 году памятные сады появятся во всех российских субъектах, включая новые территории, и в более 30 странах мира.