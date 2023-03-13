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Радий Хабиров побывал на месте встречи Сталина, Рузвельта и Черчилля

Глава Башкирии, находясь в Иране, посетил место проведения Тегеранской конференции 1943 года.

Радий Хабиров побывал на месте встречи Сталина, Рузвельта и Черчилля
Радий Хабиров побывал на месте встречи Сталина, Рузвельта и Черчилля

Своими впечатлениями Радий Хабиров поделился в соцсетях – глава Башкирии опубликовал небольшой видеоролик, снабдив его комментарием:

«В этом зале в посольстве России в Иране состоялась легендарная Тегеранская конференция 1943 года, одно из важнейших дипломатических событий мирового уровня. Тогда встретились лидеры трех стран – Сталин, Рузвельт и Черчилль и определили контуры будущего устройства мира после Второй мировой войны. Кстати, в этой связи рекомендую посмотреть фильм «Тегеран-43».

Глава Башкирии подчеркнул, что давно мечтал побывать в этом историческом месте.

Напомним, в Иране находится делегация Башкирии.

Фото и видео: страничка Р. Хабирова во «ВКонтакте».

Автор:Евгений СОКОЛОВ
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