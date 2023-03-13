Башгидромет не обслуживал посты наблюдения за атмосферой

Природоохранная прокуратура Башкирии обязала Башгидромет обеспечить надлежащее обслуживание стационарных постов контроля воздуха. Как сообщает пресс-служба ведомства, Росгидромет и «Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» должны были обеспечивать работу данных постов в Сибае, Кумертау, Нефтекамске, Октябрьском, Белебее, Ишимбае, Мелеузе, Учалах и Туймазах. Именно в этих городах действуют предприятия, оказывающие значительное негативное воздействие на окружающую среду.

Суд Октябрьского района Уфы согласился с доводами природоохранного прокурора и обязал органы Росгидромета профинансировать и оборудовать в этих городах стационарные посты наблюдения за состоянием воздуха.

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