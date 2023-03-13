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Башгидромет не обслуживал посты наблюдения за атмосферой

Прокуратура Башкирии обязала ведомство профинансировать и оборудовать в городах республики стационарные посты наблюдения за состоянием атмосферного воздуха.

Башгидромет не обслуживал посты наблюдения за атмосферой
Башгидромет не обслуживал посты наблюдения за атмосферой

Природоохранная прокуратура Башкирии обязала Башгидромет обеспечить надлежащее обслуживание стационарных постов контроля воздуха. Как сообщает пресс-служба ведомства, Росгидромет и «Башкирское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды» должны были обеспечивать работу данных постов в Сибае, Кумертау, Нефтекамске, Октябрьском, Белебее, Ишимбае, Мелеузе, Учалах и Туймазах. Именно в этих городах действуют предприятия, оказывающие значительное негативное воздействие на окружающую среду.

Суд Октябрьского района Уфы согласился с доводами природоохранного прокурора и обязал органы Росгидромета профинансировать и оборудовать в этих городах стационарные посты наблюдения за состоянием воздуха.

Фото автора.

Автор:Евгений СОКОЛОВ
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