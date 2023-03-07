За четыре года в Башкирии расселили более 80 тысяч кв. м аварийного жилья

В программу расселения попали дома, признанные аварийными до 1 января 2017 года. В 2022 году ввели в эксплуатацию 41 многоквартирный дом. Еще 4 введут в 2023 году – по два дома в Мишкинском и в Янаульском районах.

В 2023 году минстрой республики приступит к разработке и реализации новой программы по расселению из аварийного жилья. Она коснется домов, которые признали аварийными с 1 января 2017 года до 1 января 2022 года. Их около 600 в 40 муниципалитетах Башкирии.

В регионах России продолжается реализация федерального проекта «Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда» национального проекта «Жильё и городская среда». Благодаря ему жилищные условия уже улучшили 474,47 тысячи россиян, расселили 7,99 млн кв. м непригодного для проживания жилфонда.

«На сегодняшний день в полном объёме целевые показатели федерального проекта по переселению граждан из аварийного жилья, признанного таковым до 1 января 2017 года, выполнили 28 регионов», - сообщил зампред Правительства Марат Хуснуллин.

Республика Башкортостан в их числе.

Фото из открытых источников.