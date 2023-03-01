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Андрей Назаров поздравил с юбилеем Константина Толкачева

Председателю Госсобрания – Курултая РБ исполнилось 70 лет.

Андрей Назаров поздравил с юбилеем Константина Толкачева
Андрей Назаров поздравил с юбилеем Константина Толкачева

Премьер-министр правительства РБ Андрей Назаров разместил поздравительный текст в соцсетях:

«С удовольствием поздравляю Константина Борисовича с юбилеем, – написал премьер-министр. – Он возглавляет парламент республики почти четверть века, а это очень непростые годы. Необходимо было налаживать взаимодействие федерального центра и региона, выстраивать совместную работу исполнительной и законодательной власти, формировать законодательную базу, способствующую развитию Башкортостана. Во многом это удалось благодаря профессионализму, дальновидности и опыту Толкачева. Правительство и парламент Башкортостана постоянно работают в тесном сотрудничестве, ведь цель у нас общая – создать условия для успешного социально-экономического развития республики. И Константина Борисовича я знаю как человека, обладающего огромным трудолюбием, умением отстаивать свою позицию и стремящегося всегда приносить пользу своей республике и стране».

Фото: страничка А. Назарова во «ВКонтакте».

Автор:Евгений СОКОЛОВ
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