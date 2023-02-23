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Вчера, 17:41

Изменился номер единого контакт-центра по социальным вопросам

С 23 февраля в федеральный единый контакт-центр можно позвонить по номеру: 8-800-100-00-01.

Изменился номер единого контакт-центра по социальным вопросам
Изменился номер единого контакт-центра по социальным вопросам

Жители нашей республики могут получать консультации по мерам социальной поддержки, предоставляемым министерством семьи, труда и социальной защиты населения РБ, а также по услугам, предоставляемым региональным отделением медико-социальной экспертизы (оформление инвалидности, разработка индивидуальной программы реабилитации/абилитации инвалида и т.д.).

На поступающие обращения отвечает виртуальный ассистент. Если необходима более детальная информация, он переводит звонок на сотрудника центра.

Прежний номер ЕКЦ 8-800-600-00-00 прекращает свое действие 22 февраля 2023 года. С 23 февраля получить консультацию по социальным вопросам можно только по новому номеру.

Фото из открытых источников.

Автор:Альбина ЗУБАРЕВА
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