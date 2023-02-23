Изменился номер единого контакт-центра по социальным вопросам

Жители нашей республики могут получать консультации по мерам социальной поддержки, предоставляемым министерством семьи, труда и социальной защиты населения РБ, а также по услугам, предоставляемым региональным отделением медико-социальной экспертизы (оформление инвалидности, разработка индивидуальной программы реабилитации/абилитации инвалида и т.д.).

На поступающие обращения отвечает виртуальный ассистент. Если необходима более детальная информация, он переводит звонок на сотрудника центра.

Прежний номер ЕКЦ 8-800-600-00-00 прекращает свое действие 22 февраля 2023 года. С 23 февраля получить консультацию по социальным вопросам можно только по новому номеру.

Фото из открытых источников.