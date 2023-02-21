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В Башкирии закрылись 44 магазина, не получившие паспорта безопасности

Торговые объекты должны соответствовать антитеррористическим требованиям.

В Башкирии закрылись 44 магазина, не получившие паспорта безопасности
В Башкирии закрылись 44 магазина, не получившие паспорта безопасности

В республике провели проверку торговых объектов на предмет антитеррористической безопасности, сообщает пресс-служба правительства РБ. 575 объектов прошли контроль – им будут выданы паспорта безопасности. Еще 44 точки испытание не выдержали. Шесть из них уже закрыты, остальные 38 находятся в процессе прекращения деятельности.

Всего паспортизации подлежат 738 торговых объектов, сообщил премьер-министр правительств РБ Андрей Назаров. Он поручил минторгу совместно с администрациями муниципалитетов завершить эту работу до 1 августа.

Фото автора.

Автор:Евгений СОКОЛОВ
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