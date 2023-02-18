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В Башкирии увеличили поддержку садоводам

В республике расширен перечень мер господдержки садовых товариществ.

В Башкирии увеличили поддержку садоводам
В Башкирии увеличили поддержку садоводам

В Башкирии расширен список субсидий, на которые могут претендовать садоводы. Об этом сообщил заместитель министра сельского хозяйства РБ Юрий Лысов, выступая на форуме «SMART-садовод».

«Поступало много обращений от председателей СНТ, которые хотят выполнить ремонт системы водоснабжения, приобрести оборудование, без составления смет, прохождения госэкспертизы и стройконтроля, – приводит слова замминистра пресс-служба минсельхоза РБ. – Поэтому такое оборудование (насосы, пожарные гидранты, крупную запорную арматуру, блоки управления автоматики) было решено включить в список субсидируемого в рамках господдержки СНТ».

Фото автора.

Автор:Евгений СОКОЛОВ
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