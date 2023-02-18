Форум садоводов в Башкирии получил высокую оценку экспертов

Прошедший в столице Башкирии второй садоводческий форум получил высокую оценку специалистов. Своими мыслями о событии они поделились в интервью «Башинформу».

Руководитель садового товарищества «Искра» Олеся Семененко выразила благодарность руководству республики за бесплатную замену электрических счетчиков.

В свою очередь, Надежда Локтионова выразила уверенность в том, что поправки в законодательство, позволяющие садоводам проводить онлайн-собрания, позволят оперативнее решать те или иные проблемы.

Глава Союза садоводов РФ Олег Валенчук поблагодарил руководителя региона Радия Хабирова за поддержку садоводов и чуткое к ним внимание.

В подобном ключе высказались и другие эксперты, оценив прошедший форум как важное и эффективное мероприятие.

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