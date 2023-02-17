В Туймазах проходит третий муниципальный форум «Атайсал»

Работа форума началась с их визита в село Новые Бишинды. В последние годы благодаря меценату – директору ООО ЗПИ «Альтернатива» Раилю Фахретдинову здесь появились новые мечеть, ФАП, клуб, возрождено близлежащее озеро Алмакуль, обустроена площадка для проведения праздника «Здравствуйте, односельчане!». Общий объем вложений составил около 30 миллионов рублей.

Далее прошел круглый стол на тему «Духовное пространство малой родины», в ходе которого представители власти и духовенства обсудили наболевшие вопросы. Большинство обращений участников дискуссии касались финансирования тех или иных проектов, участия в их реализации органов власти и бюджета региона. Как пояснил первый заместитель руководителя администрации главы Башкирии по внутренней политике Урал Кильсенбаев, проект «Атайсал» в первую очередь создавался для того, чтобы объединить единомышленников, способных добиться общей цели. При этом финансирование проектов из бюджетов республики и страны не предусмотрено в принципе.

На следующей площадке, которая проходила в стенах татарского государственного драматического театра, в ходе стратегической сессии «Локальный бренд – глобальный интерес. Что о вас должны знать все» главы администраций вместе с руководителями профильных отделов рассказывали о преимуществах своих муниципалитетов, их брендах и достопримечательностях, искали точки соприкосновения для межмуниципального сотрудничества. Как выяснилось, большинство муниципалитетов связывают свое дальнейшее развитие с производством и переработкой сельхозпродукции, развитием туризма.