Андрей Назаров побывал в Бауманке, чтобы познакомиться с опытом строительства кампуса

Бауманка привлекла внимание Андрея Назарова, прежде всего, тем, что здесь еще до запуска федеральной программы началось создание студенческого кампуса мирового уровня. Его взяли за образец остальные регионы, где началось возведение подобных объектов.

"Строительство идет на крайне стесненной площадке, в самом сердце исторического центра Москвы. Этим проект особенно близок нам — у нас площадка не менее сложная", - отметил премьер-министр. Однако добавил, что в финансовом смысле уфимский кампус должен решать дополнительную задачу, помимо создания условий для студентов и преподавателей. Он строится на условиях государственно-частного партнерства, а значит, должен принести доход концессионеру.

Делегации из Башкирии помимо прочего рассказали об успехах, сложностях в процессе строительства кампуса Бауманки, дали обратную связь по межвузвскому кампусу в Уфе.

Напомним, уже в декабре этого года будет сдана первая его очередь. А до конца 2025 года кампус обещают достроить целиком.

Фото: страница Андрея Назарова в ВК.