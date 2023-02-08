В Уфе начали собирать гуманитарную помощь пострадавшим от землетрясения в Турции

Сбор гуманитарного груза организовал в Уфе почетный консул Турецкой Республики в РБ Рустэм Давлетов вместе с турецкими бизнесменами, сообщила на своей странице в соцсетях министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности региона Маргарита Болычева.

К пункту приема нужно отнести обогреватели, новые одеяла, новую зимнюю одежду, спальные мешки, термосы, пауэрбанки. Уточнить необходимое можно по телефону: 8 (917) 404-49-01. Вещи, которые поступят от неравнодушных граждан, отправят в районы Турции, пострадавшие от землетрясения.

Фото: из открытых источников.