В Башкирии заработал ситуационный центр для студентов, близкие которых участвуют в СВО

Решение о создании ситуационного центра было принято Советом ректоров вузов РБ. Как отметил председатель Совета ректоров вузов Башкортостана, ректор БГПУ им. М. Акмуллы Салават Сагитов, центр объединит усилия всех вузов и создаст единую "точку входа", чтобы упростить процесс помощи семьям мобилизованных.

Помощь в ситуационном центре оказывается по нескольким направлениям: юридические вопросы помогают решать сотрудники Уфимского университета науки и технологий, психологическая поддержка - в ведении Акмуллинского университета. К волонтерской работе подключились ребята из БГМУ, а гуманитарную помощь собирают в БГАУ и УГНТУ.

Позвонить в ситуационный центр можно по телефону: 8 (800) 550-67-01, - в будние дни с 9.00 до 17.00.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.