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Вчера, 11:59

В Башкирии открылись четыре первичных отделения «Движения первых»

"Первички" Российского движения детей и молодежи "Движение первых" появились в Центре обучения "Спутник" (с. Чесноковка), Уфимском колледже радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности, мелеузовской школе № 8 и кумертауской школе № 5.

В Башкирии открылись четыре первичных отделения «Движения первых»
В Башкирии открылись четыре первичных отделения «Движения первых»

В прямом включении из ЦУРа Башкирии в программу "Салям" на БСТ председатель совета регионального отделения РДДМ "Движение первых" Ранис Хасанов рассказал о задачах нового движения и способах вступить в него.

- Главная наша цель - объединить всех ребят и дать им возможность раскрыться, реализовать все свои идеи, помочь им стать личностями, - подчеркнул гость программы.

Новое движение объединило в себе все существующие ранее детские и молодежные общественные организации, в том числе "Юнармию", "Пионеров Башкортостана", "Школу безопасности", студотряды, РСМ и другие.

В "Движение первых" могут вступить в качестве участников все желающие от 6 до 17 лет, а в качестве наставников - от 18-и. Кстати, для этого не обязательно дожидаться, пока в школе или колледже откроется своя первичная организация. Зарегистрироваться можно через портал будьвдвижении.рф или написав в сообщения группы РДДМ в ВК.

Фото: из архива регионального отделения РДДМ "Движение первых".

Автор:Мария СНЫТКИНА
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