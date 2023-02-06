Башкирия заняла второе место по сделкам с недвижимостью

Данную статистику привел глава Росреестра РБ Петр Клец. Он также отметил, что по итогам 2021 года Башкирия заняла только 4 место по числу сделок с недвижимостью.

«Всего в 2022 году Управлением Росреестра осуществлено более 1 млн 800 тыс. регистрационных действий, – подчеркнул Клец. – По данному показателю наш регион стабильно входит в число наиболее активных субъектов РФ.

Также по итогам прошлого года в республике на 69% увеличилась динамика постановки объектов недвижимости на кадастровый учет (более 187 тыс.). По данному показателю Башкирия, как и по итогам 2021 года, занимает 10 место среди регионов страны.

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