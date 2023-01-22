Супруги-предприниматели из Башкирии отдали свой микроавтобус бойцам СВО

Гуманитарный груз в эти дни укомплектовали волонтеры-шаймуратовцы поселка Приютово, волонтеры группы «Своих не бросаем».

Груз сопровождают депутат Госсобрания – Курултая РБ Марат Шафиков, заместитель директора завода «Автонормаль» Руслан Алматаев, лидер белебеевских десантников Константин Яшин, священнослужитель отец Андрей Вялов, сообщает издание «Белебеевские известия».

В фуре-двадцатитоннике, кроме посылок, поедут две машины - «буханки». После пересечения границы автомобили разъедутся по местам дислокации на передовой. Еще один микроавтобус отправится в колонне с посылками от заводчан «Автонормали».

Один из микроавтобусов принадлежит супругам Светлане и Евгению Степановым. Они решили подарить его бойцам СВО – машина останется на передовой. Кстати фуру для грузоперевозок также предоставили супруги-предприниматели.

– Отдать машину в пользование бойцам предложил муж, – говорит Светлана. – Я согласилась. Если она вернется в Белебей, то пусть на ней приедут и наши ребята, живые и невредимые!



Фото: Елена ПЕТРОВА.