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Супруги-предприниматели из Башкирии отдали свой микроавтобус бойцам СВО

С гуманитарным конвоем отправятся на передовую два микроавтобуса «буханки». Один из них – личный транспорт супругов Светланы и Евгения Степановых. Машина останется на передовой – для нужд наших ребят. Так решили предприниматели из Белебея.

Супруги-предприниматели из Башкирии отдали свой микроавтобус бойцам СВО
Супруги-предприниматели из Башкирии отдали свой микроавтобус бойцам СВО

Гуманитарный груз в эти дни укомплектовали волонтеры-шаймуратовцы поселка Приютово, волонтеры группы «Своих не бросаем».

Груз сопровождают депутат Госсобрания – Курултая РБ Марат Шафиков, заместитель директора завода «Автонормаль» Руслан Алматаев, лидер белебеевских десантников Константин Яшин, священнослужитель отец Андрей Вялов, сообщает издание «Белебеевские известия».

В фуре-двадцатитоннике, кроме посылок, поедут две машины - «буханки». После пересечения границы автомобили разъедутся по местам дислокации на передовой. Еще один микроавтобус отправится в колонне с посылками от заводчан «Автонормали».

Один из микроавтобусов принадлежит супругам Светлане и Евгению Степановым. Они решили подарить его бойцам СВО – машина останется на передовой. Кстати фуру для грузоперевозок также предоставили супруги-предприниматели.

– Отдать машину в пользование бойцам предложил муж, – говорит Светлана. – Я согласилась. Если она вернется в Белебей, то пусть на ней приедут и наши ребята, живые и невредимые!

Фото: Елена ПЕТРОВА.

Супруги-предприниматели из Башкирии отдали свой микроавтобус бойцам СВО
Супруги-предприниматели из Башкирии отдали свой микроавтобус бойцам СВО
Супруги-предприниматели из Башкирии отдали свой микроавтобус бойцам СВО
Автор:Надежда РОМАНОВА
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