Радий Хабиров возложил цветы к мемориалу детям – жертвам Великой Отечественной войны

Во время Великой Отечественной войны здесь находился детский концлагерь. Руководитель региона и члены делегации Башкортостана вместе с руководством Гомельской области возложили цветы к мемориалу погибшим детям.

– Когда мы приезжаем в гости к братьям-белорусам, то чувствуем их радушие и гостеприимство, – приводит слова Хабирова пресс-служба главы РБ. – Это наши партнеры – очень деловитые, настроенные на сотрудничество. Каждый раз говорю, что мы открываем новые рынки, создаём условия для интеграции предприятий, открываем возможности для туризма. Здесь, на территории Беларуси очень много памятников и объектов, связанных со страшными жертвами Великой Отечественной войны. В деревне Красный берег был детский концентрационный лагерь. Мне кажется, что нам всем полезно это вспомнить и задуматься.

Фото предоставлено пресс-службой главы РБ.