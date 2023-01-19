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В Башкирии появится новый придорожный комплекс

В селе Михайловка построят комплекс, включающий заправку, минимаркет и кафе.

В Башкирии появится новый придорожный комплекс
В Башкирии появится новый придорожный комплекс

Воплощать проект в жизнь будет «Топливная компания “ИРБИС-РБ”». По соглашению с минторгом РБ, компания получит в аренду землю без проведения торгов и планирует инвестировать в проект 150 млн рублей.

– Проект предполагает возведение современного комплекса в селе Михайловка Уфимского района, – приводит пресс-служба правительства РБ слова министра торговли РБ Алексея Гусева. – Его реализация позволит создать 20 рабочих мест.

Комплекс будет состоять из автозаправки (в том числе для электромобилей автомобилей, работающих на газе), мини-маркета и кафе.

Это будет второй подобный комплекс, который построит компания, а всего в республике планируется создать десять таких объектов.

Фото предоставлено пресс-службой правительства РБ.

Автор:Евгений СОКОЛОВ
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