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Андрей Назаров прокомментировал включение в санкционный список Украины журналистов из Башкирии

Под санкции попали четыре медиаменеджера из нашей республики.

Андрей Назаров прокомментировал включение в санкционный список Украины журналистов из Башкирии
Андрей Назаров прокомментировал включение в санкционный список Украины журналистов из Башкирии

Санкционный список Украины пополнился 198 фамилиями, в числе которых четыре журналиста из Башкирии. Это гендиректор «РБК» Равиль Ватолин, гендиректор «Башкортостан РБ Рустам Зарафутдинов, бывший руководитель телеканала «Вся Уфа» Азамат Янбердин и гендиректор радиостанции Business FM Ufa и совладелец портала «Уфатайм» Станислав Челнынцев.

Санкции подразумевают запрет въезда в Украину, лишение госнаград Украины (при наличии) и блокировка активов на территории этой страны (также при наличии).

Ситуацию прокомментировал в своем телеграм-канале премьер-министр правительства  РБ Андрей Назаров:

 «В таких случаях, у нас в России, уже традиционно следует поздравлять - значит, их деятельность не проходит бесследно. Но если отставить шутки, то всё это выглядит скорее печально: целостности сегодняшней Украины (как они сами официально признают) угрожает и Чебурашка, и ведущая детской передачи "Спокойной ночи, малыши!", и журналисты, которые объективно освещают события в мире…

Тем, кто в этом списке, предлагаю не расстраиваться из-за потерянной возможности попутешествовать по Украине – взамен приглашаю в гости в нашу республику, и от всей души желаю и дальше столь успешно следовать своему делу».

Коллаж автора.

Автор:Евгений СОКОЛОВ
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