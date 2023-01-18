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Сегодня, 11:56

В Башкирии создан чат-бот по детским выплатам

Электронный помощник разъяснит родителям, как получить меру поддержки.

В Башкирии создан чат-бот по детским выплатам
В Башкирии создан чат-бот по детским выплатам

ЦУР Башкортостана запустил в интернет-мессенджере «Телеграм» чат-бот по вопросам получения пособия для детей в возрасте до 17 лет и женщин, ожидающих ребенка. Это своего рода цифровой гид, который поможет разобраться во всех тонкостях получения матпомощи, оформления заявки и т. д.

Единое пособие полагается семьям с детьми вышеуказанного возраста и беременных, которые встали на учет до 12 недель беременности, чей среднедушевой доход не выше прожиточного минимума. Как отмечают в ЦУР РБ, сумма прожиточного минимума в республике сейчас равна 12 650 рублей.

Фото автора.

Автор:Евгений СОКОЛОВ
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