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Вчера, 12:43

Андрей Назаров: Мы продолжаем системно формировать культуру здорового образа жизни

Премьер-министр правительства республики Андрей Назаров на своей странице в социальных сетях написал о планах в течение этого года довести обеспеченность населения спортивными сооружениями до 73,3 процентов.

Андрей Назаров: Мы продолжаем системно формировать культуру здорового образа жизни
Андрей Назаров: Мы продолжаем системно формировать культуру здорового образа жизни

«Мы продолжаем системно формировать культуру здорового образа жизни, - написал премьер. - Об этом говорили на прошедшем заседании правительства, обозначив ключевые задачи на предстоящий год. Число тех, кто выбрал спорт, как образ жизни, превысило 55 процентов. В 2022 году удалось увеличить финансирование отрасли спорта более, чем в 1,5 раза.

В 2023 году также ожидаем положительную динамику, поскольку общий объем финансирования составит 6,8 млрд рублей. У нас есть спортивная инфраструктура, отвечающая высоким международным стандартам, и Башкортостан продолжает ее развивать».

Андрей Назаров также подчеркнул, что в рамках подготовки к 450-летию основания Уфы началось строительство крупных спортивных объектов — Международного центра борьбы и Комплекса сооружений для гребного слалома.

Он напомнил, что наступивший год — знаковый для отрасли спорта: исполняется 100 лет федеральному и региональному министерствам спорта.

«В Башкортостане планируется привлечь особое внимание к занятиям физической культурой, где тематическими мероприятиями должны быть охвачены не менее 250 тысяч жителей республики, - информировал Андрей Назаров. - Мы должны стремиться к тому, чтобы в районах и городах у людей рядом с домом были доступные, хорошо оборудованные площадки, физкультурно-оздоровительные комплексы, бассейны, хоккейные коробки. Делаем для этого все возможное».

Фото: соцсети Андрея Назарова.

Автор:Ильдар АХИЯРОВ
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