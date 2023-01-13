В Нефтекамске в новом кадровом центре «Работа России» состоялась первая ярмарка вакансий

Мероприятие прошло в онлайн-формате. Крупнейший работодатель Нефтекамска – АО «Искож» – представил соискателям 19 вакансий на 55 рабочих мест. В списке вакансий – аккумуляторщик, аппаратчик аппретирования, клейщик резиновых, полимерных деталей и изделий, уборщик производственных и служебных помещений, экономист, юрисконсульт и многие другие.

– На сегодняшний день под брендом «Работа России» в республике уже функционируют 3 кадровых центра – в Уфе, Стерлитамаке, а теперь и в Нефтекамске, – сообщила министр семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан Ленара Иванова. – Новые кадровые центры работают по принципу одного окна, то есть в одном месте соискатели получают помощь по решению определенных жизненных ситуаций и бизнес-процессов. К примеру, в кадровом центре города Нефтекамска внедрены две жизненные ситуации: «Содействие трудоустройству граждан в возрасте 45+» и «Содействие трудоустройству граждан, относящихся к категории многодетные родители» и две бизнес-ситуации: «Инвестиционный проект» и «Комплекс услуг для работодателей, нуждающихся в кадровом подборе», - отметила министр.

Напомним, сейчас по всей России проходит «перезагрузка» службы занятости — открываются новые современные кадровые центры, меняется формат услуг и подход к их оказанию. Основным показателем работы центров становится индивидуальный подход, направленный на конечный результат, — решение проблемы клиента, минимизация усилий соискателя и работодателя. Кроме того, основные возможности центров занятости уже доступны в онлайн-формате.

Фото пресс-службы правительства РБ.