Радий Хабиров простился с первым президентом Башкирии

- Сегодня мы прощаемся с человеком, который был символом эпохи — очень сложной, очень непростой, когда решалась судьба и нашей республики, и всей нашей страны. Муртаза Губайдуллович был настоящим лидером, заслужившим непререкаемый авторитет, и в то же время мы помним его очень простым и земным человеком, - обратился Радий Фаритович к собравшимся.

В своей речи он назвал Муртазу Рахимова "сыном башкирского народа", "мудрым аксакалом", "политическим тяжеловесом" и поблагодарил за заботу о людях, сохранении родных языков, культуры и духовности.

- Прощайте, уважаемый Муртаза Губайдуллович, мы все сегодня говорим вам спасибо за все — помощь, мудрые советы, ваше доверие. Мы всегда у вас многому учились, и сейчас тоже учимся — как быть настоящими людьми, патриотами, профессионалами и мудрыми руководителями. Мы, безусловно, продолжим ваши труды, уважаемый Муртаза Губайдуллович, и вы всегда будете в наших сердцах и душах. Вечная память великому сыну Башкортостана! — сказал глава региона.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.