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Прощание с Муртазой Рахимовым состоится 13 января в ГКЗ «Башкортостан»

Комиссия по организации похорон первого президента республики определилась с ключевыми моментами церемонии.

Прощание с Муртазой Рахимовым состоится 13 января в ГКЗ «Башкортостан»
Прощание с Муртазой Рахимовым состоится 13 января в ГКЗ «Башкортостан»

Как пояснили в пресс-службе главы РБ, прощальная церемония с Муртазой Рахимовым состоится завтра, 13 января, в государственном концертном зале "Башкортостан". С 9.00 до 12.00 сюда смогут прийти все желающие отдать последние почести Муртазе Губайдулловичу, а в 12.00 начнется траурный митинг. Муртазу Рахимова решено похоронить на мусульманском кладбище Уфы.

Трансляцию церемонии можно будет увидеть в прямом эфире БСТ. Телеканалы "Башкортостан 24" и "Вся Уфа" покажут ее в 11.00.

Глава РБ Радий Хабиров поручил правительству, Госсобранию - Курултаю, администрациям Уфы и Кугарчинского района продумать, как увековечить память усопшего.

Напомним, первый президент Башкирии скончался вчера вечером на 89-м году жизни.

Фото: пресс-служба правительства РБ.

Автор:Мария СНЫТКИНА
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