Башкирия – один из самых безопасных регионов России

Башкирия признана одним из самых безопасных субъектов страны. Рейтинг опубликован Генпрокуратурой России по итогам января-ноября 2022 года. В нем учитывается количество выявленных уголовных преступлений пропорционально населению.

Так, за указанный период в республике было совершено почти 47 тысяч преступлений. Это примерно 11 – на тысячу человек населения. Данный показатель позволил региону занять 51-е место.

В абсолютных цифрах, без привязки к численности населения, Башкирия в криминальном списке занимает девятое место, а возглавляет его Москва.

Фото автора. Таблица: Генпрокуратура РФ.