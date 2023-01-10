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Башкирия – один из самых безопасных регионов России

Республика заняла 51-е место в криминальном рейтинге регионов.

Башкирия – один из самых безопасных регионов России
Башкирия – один из самых безопасных регионов России

Башкирия признана одним из самых безопасных субъектов страны. Рейтинг опубликован Генпрокуратурой России по итогам января-ноября 2022 года. В нем учитывается количество выявленных уголовных преступлений пропорционально населению.

Так, за указанный период в республике было совершено почти 47 тысяч преступлений. Это примерно 11 – на тысячу человек населения. Данный показатель позволил региону занять 51-е место.

В абсолютных цифрах, без привязки к численности населения, Башкирия в криминальном списке занимает девятое место, а возглавляет его Москва.

Фото автора. Таблица: Генпрокуратура РФ.                  

 

Башкирия – один из самых безопасных регионов России
Башкирия – один из самых безопасных регионов России
Башкирия – один из самых безопасных регионов России
Автор:Евгений СОКОЛОВ
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