Сроки открытия детсада в Кузнецовском затоне Уфы опять сдвигаются

На своей странице в соцсети Ратмир Мавлиев рассказал об объезде Кировского и Демского районов Уфы. Одной из точек посещения стал многострадальный детсад в Кузнецовском Затоне Кировского района. Подрядчик отчитался, что строительно-монтажные работы здесь завершатся к 1 февраля.

При этом сроки сдачи детского сада уже много раз переносились, что вызывало недовольство жителей микрорайона и общественный резонанс. Изначально садик должны были открыть в сентябре 2021 года, затем сроки сдвинули на лето 2022-го. Последний раз речь шла о ноябре-декабре 2022 года. И вот - новая дата. Последняя ли?

Фото: страница Ратмира Мавлиева в ВК.