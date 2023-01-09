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Сроки открытия детсада в Кузнецовском затоне Уфы опять сдвигаются

Строящийся детский сад в новогодние праздники проинспектировал мэр города Ратмир Мавлиев.

Сроки открытия детсада в Кузнецовском затоне Уфы опять сдвигаются
Сроки открытия детсада в Кузнецовском затоне Уфы опять сдвигаются

На своей странице в соцсети Ратмир Мавлиев рассказал об объезде Кировского и Демского районов Уфы. Одной из точек посещения стал многострадальный детсад в Кузнецовском Затоне Кировского района. Подрядчик отчитался, что строительно-монтажные работы здесь завершатся к 1 февраля.

При этом сроки сдачи детского сада уже много раз переносились, что вызывало недовольство жителей микрорайона и общественный резонанс. Изначально садик должны были открыть в сентябре 2021 года, затем сроки сдвинули на лето 2022-го. Последний раз речь шла о ноябре-декабре 2022 года. И вот - новая дата. Последняя ли?

Фото: страница Ратмира Мавлиева в ВК.

Автор:Мария СНЫТКИНА
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