-24 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Cоциум
Вчера, 13:15

В Башкирии поддержали семьи мобилизованных

Ряд пособий предоставляется без учета доходов участников СВО, сообщает пресс-служба министерства семьи и труда РБ.

В Башкирии поддержали семьи мобилизованных
В Башкирии поддержали семьи мобилизованных

На конец 2022 года в органы социальной защиты РБ поступило около 3,7 тысяч заявлений от жен участников СВО, по 2,6 тысячам из них приняты положительные решения. Более 180  членов семей участников СВО пользуются бесплатными социальными услугами на дому. В том числе граждан пожилого возраста - 170 человек, инвалидов – 10, родителей, имеющих детей и (или) детей-инвалидов – 3 человека.

Свыше 2700 родственников и участников СВО получили психологическую и консультационную помощь специалистов центров «Семья». Всего специалисты службы посетили около 2 тысяч семей участников СВО.

Через центры занятости населения оказывается индивидуальная помощь при трудоустройстве и стажировка выпускников на предприятиях республики.

На конец 2022 года в центры занятости обратились за помощью 104 гражданина, 32 из них трудоустроены. Кроме того, за прошедший период 78 человек из числа членов семей участников СВО получили услуги по профессиональной ориентации, 38 человек – услуги по социальной адаптации безработных, 46 человек – услуги по психологической поддержке и 12 человек направлены на профессиональное обучение.

Министерство семьи и труда РБ завершило предоставление единовременных выплат в размере 20 тысяч рублей для мобилизованных и членов их семей, указ о назначении которых глава региона подписал 5 декабря.

Автор:Марат АМИНЕВ
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика