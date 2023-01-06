В Башкирии поддержали семьи мобилизованных

На конец 2022 года в органы социальной защиты РБ поступило около 3,7 тысяч заявлений от жен участников СВО, по 2,6 тысячам из них приняты положительные решения. Более 180 членов семей участников СВО пользуются бесплатными социальными услугами на дому. В том числе граждан пожилого возраста - 170 человек, инвалидов – 10, родителей, имеющих детей и (или) детей-инвалидов – 3 человека.

Свыше 2700 родственников и участников СВО получили психологическую и консультационную помощь специалистов центров «Семья». Всего специалисты службы посетили около 2 тысяч семей участников СВО.

Через центры занятости населения оказывается индивидуальная помощь при трудоустройстве и стажировка выпускников на предприятиях республики.

На конец 2022 года в центры занятости обратились за помощью 104 гражданина, 32 из них трудоустроены. Кроме того, за прошедший период 78 человек из числа членов семей участников СВО получили услуги по профессиональной ориентации, 38 человек – услуги по социальной адаптации безработных, 46 человек – услуги по психологической поддержке и 12 человек направлены на профессиональное обучение.

Министерство семьи и труда РБ завершило предоставление единовременных выплат в размере 20 тысяч рублей для мобилизованных и членов их семей, указ о назначении которых глава региона подписал 5 декабря.