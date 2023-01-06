Радий Хабиров поздравил жителей Башкирии с Рождеством и сообщил о новом проекте

Радий Хабиров сообщил, что сегодня, накануне праздника, обсудил с директором санатория «Красноусольск» Рамилем Бадретдиновым проект СПА-отеля, который планируется построить рядом с Евразийским музеем кочевых цивилизаций в Чишминском районе.

«Мы создаем в этом месте большой туристический кластер. И именно «Красноусольск» будет отвечать за проект гостиницы.

Сам санаторий тоже продолжает активно развиваться, наметили перспективы. В новый, 2023 год входим с надеждами и большими планами, которые обязательно реализуем», - отметил Радий Хабиров.