Новый музей Башкирии научит правилам безопасности

Экспонаты для него собирали активисты мобильного отряда "С.О.Б.Р." Башкортостанского регионального отделения "Школа безопасности", а поддержали инициативу ГУ МЧС России по РБ, БГПУ им. М. Акмуллы и Уфимский многопрофильный профессиональный колледж. 300 экспонатов так или иначе связаны с темой гражданской обороны и демонстрируют, какими ресурсами обладала раньше система безопасности.

Кроме прямой своей функции, у музея есть еще и практическая, или, как сейчас модно говорить, интерактивная. Здесь ребята могут научиться оказывать первую помощь, познакомятся с правилами безопасного поведения в быту, на природе, в городе.

Во время торжественной церемонии открытия музея самых активных участников "Школы безопасности" наградили знаками "Лидер Школы безопасности", медалями "За добрую волю" и "За пропаганду культуры безопасности".

Музей "Хроники доблести" работает в рамках прокта "Мастерская компетенций "Место твоей безопасности"", который реализуется на средства Фонда грантов главы РБ при поддержке Фода содействия гражданскому обществу РБ.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РБ.