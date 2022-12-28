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28 Декабря , 14:59

Новый музей Башкирии научит правилам безопасности

В Уфе открылся музей гражданской обороны и медицины катастроф «Хроники доблести».

Новый музей Башкирии научит правилам безопасности
Новый музей Башкирии научит правилам безопасности

Экспонаты для него собирали активисты мобильного отряда "С.О.Б.Р." Башкортостанского регионального отделения "Школа безопасности", а поддержали инициативу ГУ МЧС России по РБ, БГПУ им. М. Акмуллы и Уфимский многопрофильный профессиональный колледж. 300 экспонатов так или иначе связаны с темой гражданской обороны и демонстрируют, какими ресурсами обладала раньше система безопасности.

Кроме прямой своей функции, у музея есть еще и практическая, или, как сейчас модно говорить, интерактивная. Здесь ребята могут научиться оказывать первую помощь, познакомятся с правилами безопасного поведения в быту, на природе, в городе.

Во время торжественной церемонии открытия музея самых активных участников "Школы безопасности" наградили знаками "Лидер Школы безопасности", медалями "За добрую волю" и "За пропаганду культуры безопасности".

Музей "Хроники доблести" работает в рамках прокта "Мастерская компетенций "Место твоей безопасности"", который реализуется на средства Фонда грантов главы РБ при поддержке Фода содействия гражданскому обществу РБ.

Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по РБ.

Автор:Мария СНЫТКИНА
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