В Башкирии отремонтировали десять автодорог к коллективным садам

По его словам, 66,6 млн из этих средств направили на ремонт подъездных путей. «Отремонтировали 31 км дорог к 79 СНТ в Уфе, Уфимском, Иглинском, Чишминском районах, где ими пользуются более 23 тысяч человек, - информировал вице-премьер. - Работы приняли частично. Есть выполненные качественно, что-то некачественно. После зимы мы коллегиально проедем, еще раз проверим качество работ».

Он акцентировал, что из почти 1,6 тыс. км подъездных путей к СНТ, только примерно каждый пятый километр имеет хозяина. В то же время, Ильшат Фазрахманов подчеркнул важность наведения порядка в этих местах. «Сейчас в садах люди уже живут, некоторые дети оттуда на учебу в школы автобусами ездят, поэтому инфраструктуру в этих местах необходимо развивать, улучшать условия», - считает он.

- Мы этими вопросами в принципе никогда не занимались, - сказал глава республики Радий Хабиров. - Нужно менять подход, наводить в этих местах порядок. Привлекать хозяев этих участков, помогать им проводить субботники, вывозить мусор. Чтобы были комфортные условия для садоводов, да и тех, кто уже это место сделал основным для проживания.

Как информировал вице-премьер — министр промышленности, энергетики и инновационной политики РБ Александр Шельдяев, 48,8 млн рублей в этом году было выделено для наведения порядка с электропотреблением в СНТ. На эти средства были приобретены 2 тыс. 470 приборов учета.

На оперативке отметили, что нынешняя работа с СНТ — только начало, средства на эти цели будут закладываться в бюджеты и на будущие годы. При этом планируется на каждый вложенный бюджетный рубль привлекать три рубля из внебюджетных источников. В этом году на улучшение инфраструктуры в садах подали 97 заявок с мест, но только 18 из них сумели одобрить. И это показатель важности этого вопроса. В то же время, муниципалитеты, где расположены четверть всех СНТ региона, даже не соизволили попытаться подать документы на поддержку, сделал ремарку Ильшат Фазрахманов.