В Башкирии АО «Транснефть – Урал» ввело в эксплуатацию новую систему управления пожаротушением

Система охватывает здания и сооружения, а также резервуарный парк ЛПДС «Черкассы». В ходе реконструкции смонтированы шкаф центрального контроллера, автоматизированные рабочие места оператора и инженера, приборные щиты и консоли, информационные дисплеи для отображения контролируемых параметров работы системы. Полностью заменены пожарные извещатели и датчики, а также кабельная продукция общей протяженностью 27 тысяч метров.

Новая АСУ ПТ обеспечивает полностью автоматизированное управление комплексом противопожарного оборудования, в составе которого имеются пожарные пенные и водяные насосы, емкости для воды и пенообразователя, задвижки на водопроводах и пенопроводах. Также система контролирует насосную, электрозал, маслоприямок, закрытое распределительное устройство и шесть резервуаров емкостью 5 тысяч кубометров каждый.

Система построена на базе оборудования отечественного производства (центральные контроллеры, датчики и т.д.). Благодаря реконструкции увеличено количество контролируемых параметров и повышена точность их измерения; значительно выросли надежность работы АСУ ПТ, устойчивость к отказам и уровень защищенности.

Фото пресс-службы АО «Транснефть».