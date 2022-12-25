Радий Хабиров рассказал, как планирует встретить Новый год

- В 12 часов, - это обязательно, мы ждем поздравление нашего президента, после этого ждем куранты. А после - оливье и все прочее. Потом можно телевизор посмотреть, прогуляться. Мы иногда выходим прогуляться в парки нашего города, - рассказал глава республики.

Также Радий Хабиров отметил, что новогодний праздник планирует по традиции встретить в кругу семьи. Что же касается секретов приготовления плова, то руководитель региона ответил, что никакого особого секрета здесь нет. «Всего должно быть в меру, нужен баланс масла, мяса, специй и риса, баланс времени и огня. Я бы сказал, это интеллектуальный процесс. У меня как-то спросили, не готовите что ли сейчас? Я готовлю. Но как-то неуместно, на мой взгляд: я готовлю, а наши ребята воюют там. Вот все это кончится, я такое начну готовить!», - пообещал глава республики.