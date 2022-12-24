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Вчера, 13:57

Денис Мантуров возложил в Уфе цветы к памятнику генералу Шаймуратову

Заместитель председателя правительства – министр промышленности и торговли России Денис Мантуров и глава республики Радий Хабиров посетили Советскую площадь, сообщает пресс-служба главы региона.

Денис Мантуров возложил в Уфе цветы к памятнику генералу Шаймуратову
Денис Мантуров возложил в Уфе цветы к памятнику генералу Шаймуратову

На площади они возложили цветы к памятнику Герою России, генерал-майору Минигали Шаймуратову.

Напомним, скульптурная композиция была торжественно открыта в День Республики — 11 октября этого года. Она посвящена воинам 112-й Башкавдивизии и всем соотечественникам, отдавшим свои жизни за Родину.

Вице-премьер правительства России прибыл сегодня в Уфу для участия в заседании Координационного совета по промышленности. Отраслевое мероприятие соберёт на площадке Конгресс-холла «Торатау» порядка 70 министров промышленности регионов России.

Автор:Ильдар АХИЯРОВ
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