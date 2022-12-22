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В Башкирии поддержали идею увеличить призывной возраст

Минобороны предлагает поэтапно повысить возраст призыва с 18 до 21 года, а предельный призывной возраст – до 30 лет.

В Башкирии поддержали идею увеличить призывной возраст
В Башкирии поддержали идею увеличить призывной возраст

С такой идеей выступил министр обороны Сергей Шойгу на итоговой коллегии военного ведомства с участием президента Владимира Путина, сообщает ТАСС.

Своем мнением по этому поделилась член Общественной палаты РБ, директор Уфимского филиала «Страховой компании «СОГАЗ-Мед», член центрального президиума ВОД «Матери России» Диана Фарахова:

«Единственное, что волнует меня как маму и женщину, это моральная подготовка молодых людей к служению. Их желание и желание их родителей к тому. На сегодняшний день показательно, что большое количество молодых людей предпочитают изменить страну пребывания, нежели защищать свою родину. Не берусь судить их. Но в тоже время, видим и другую крайность, когда уже не очень молодые мужчины, имеющие семью и детей, сами рвутся в строй российской армии, в самые горячие точки. Отсюда напрашивается и вывод, что любые подобные нововведения должны быть добровольными, а не принудительными. Мужчина старше 21 года должен иметь желание продолжить службу или пойти на военную службу по контракту до 30 лет».

В свою очередь, член Общественной палаты РБ, председатель «Российского союза ветеранов Афганистана» Дмитрий Глушко сказал:

«Полностью поддерживаю решение нашего главнокомандующего об увеличении возраста военнослужащих. Тем более, что с первого дня службы предлагается контракт. Это значит, будет материальное, социальное обеспечение, гарантии правительства.  Что касается увеличения численности российских вооруженных сил, то такая потребность существует, как показала СВО на Украине.  Чтобы не было военнослужащих по мобилизации, будут военные, служащие по призыву с гарантиями от государства. Хочется верить, что учебные центры появятся и у нас в республике. Потому что ни одной боевой части у нас не осталось».

Фото автора.

Автор:Евгений СОКОЛОВ
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