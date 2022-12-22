0 °С
Снег
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Cоциум
Сегодня, 13:12

Публичный отчет фонда «Потерь нет» признан лучшим в Башкирии

Благотворительный фонд победил в региональном конкурсе «НКО. Лучшие практики».

Публичный отчет фонда «Потерь нет» признан лучшим в Башкирии
Публичный отчет фонда «Потерь нет» признан лучшим в Башкирии

Публичный годовой отчет фонда за 2021 год, представленный на конкурс, опередил отчеты других конкурсантов – 11 некоммерческих организаций Уфы и Нефтекамска.

Организаторами конкурса выступили Общественная палата РБ и Общественный совет при минтруда РБ. Министерстве семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан. Цель мероприятия – повысить доверие к некоммерческому сектору республики.

 «Мы очень рады¸ что стали победителями конкурса, – комментирует координатор по работе с партнерами БФ «Потерь нет» Ирина Веревочникова. – В своей работе фонд «Потерь нет» особое внимание уделяет отчетности, потому что это является гарантом доверия к нашей работе. Это возможность в очередной раз сказать «спасибо» нашим благотворителям за то, что они доверяют деятельности фонда, поддерживают наших подопечных, поэтому мы всегда с большим трепетом и любовью создаем наши отчеты».

Иллюстрация предоставлена Общественной палатой РБ.

Автор:Евгений СОКОЛОВ
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика