Публичный отчет фонда «Потерь нет» признан лучшим в Башкирии

Публичный годовой отчет фонда за 2021 год, представленный на конкурс, опередил отчеты других конкурсантов – 11 некоммерческих организаций Уфы и Нефтекамска.

Организаторами конкурса выступили Общественная палата РБ и Общественный совет при минтруда РБ. Министерстве семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан. Цель мероприятия – повысить доверие к некоммерческому сектору республики.

«Мы очень рады¸ что стали победителями конкурса, – комментирует координатор по работе с партнерами БФ «Потерь нет» Ирина Веревочникова. – В своей работе фонд «Потерь нет» особое внимание уделяет отчетности, потому что это является гарантом доверия к нашей работе. Это возможность в очередной раз сказать «спасибо» нашим благотворителям за то, что они доверяют деятельности фонда, поддерживают наших подопечных, поэтому мы всегда с большим трепетом и любовью создаем наши отчеты».

Иллюстрация предоставлена Общественной палатой РБ.