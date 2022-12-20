Фестиваль «Терра Зима-2023» в Уфе пройдет в сокращенном формате

Впрочем, совсем без развлекательной части организаторы праздника - Центр развития туризма РБ - все же не обошлись. В ночь с 31 декабря на 1 января на площади у "Гостиного двора" состоится новогодний концерт с участием местных артистов, Деда Мороза и Снегурочки и с играми на свежем воздухе. Он продлится с 22.00 до 3.00.

1 января в 15.00 от Дворца Профсоюзов до "гостинки" прошествует костюмированный парад, после чего пройдут конкурс карнавального костюма и дискотека.

2 января в 12.00 в "Гостином дворе" (со стороны парковки) начнется "Зимний сабантуй" с конкурсом самоваров, гастрономической ярмаркой, народными гуляниями и концертом.

А 3 января на набережной Белой (под памятником С. Юлаева) состоятся сразу два события: в 11.00 - башкирский биатлон и в 12.00 - парад конно-санных экипажей.

Зарегистрировать на конкурсы и парад экипажей можно на официальном сайте фестиваля "Терра Зима".

Как сообщает ИА "Башинформ", еще на Международной неделе бизнеса заместитель директора ЦРТ РБ Артур Идельбаев подчеркнул, что программу "Терра Зимы-2023" утвердил Радий Хабиров, а акцент в ней будет делаться на развлечение детей.

Фото: Альберт ЗАГИРОВ.