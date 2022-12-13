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В Уфе школьникам представили региональное отделение Российского движения детей и молодежи

В презентации, которая прошла в Йэшлек-хаусе, приняли участие 60 активистов детско-юношеских организаций: Российского союза молодежи, "Пионеры Башкортостана", "Юнармия", Российских студенческих отрядов и других.

В Уфе школьникам представили региональное отделение Российского движения детей и молодежи
В Уфе школьникам представили региональное отделение Российского движения детей и молодежи

О новом движении, которое должно объединить все детские организации России, рассказал ребятам председатель регионального отделения РДДМ Ранис Хасанов. Он отметил, что цель Российского движения детей и молодежи - объединить юное поколение и все общественные структуры в сообщество равных возможностей, саморазвития, раскрытия личностного потенциала, участия в коллективной созидательной работе.

В рамках встречи прошла также стратегическая сессия, на которой ребята, разделившись на группы, придумывали идеи по десяти направлениям работы движения. Лучшие из них делегация республики представит на I съезде РДДМ, который пройдет с 17 по 21 декабря этого года в Москве.

Напомним, что создать движение, которое объединило бы всех детей России, предложила в апреле 2022 года школьница из Севастополя. Со своей идеей она обратилась к президенту России Владимиру Путину на заседании наблюдательного совета АНО "Россия - страна возможностей". А уже летом состоялось учредительное собрание Российского движения детей и молодежи.

Фото автора.

Автор:Мария СНЫТКИНА
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