Мария Ситтель: «Спешите в Уфу!»

Телеведущая Мария Ситтель записала видеролик с приглашением на «Международную неделю бизнеса» в Уфе.

«Три насыщенных дня, самые главные вопросы современности – развитие внутри России, взаимодействие с партнерами вовне. Все, на чем будет строиться наша дальнейшая жизнь – будущее нашей страны, будущее наших детей. 55 секций по важнейшим вопросам современности. Всем в Уфу! Тем более, что это будет пятнадцатый юбилейный саммит, который становится все более авторитетной мировой площадкой. Поэтому, поспешите, пропускать нельзя», – заявила Ситтель.

Напомним, международное событие пройдет с 14 по 16 декабря.

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