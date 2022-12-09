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Сегодня, 11:06

Мария Ситтель: «Спешите в Уфу!»

Известная телеведущая пригласила всех на «Международную неделю бизнеса», которая пройдет в столице Башкирии.

Мария Ситтель: «Спешите в Уфу!»
Мария Ситтель: «Спешите в Уфу!»

Телеведущая Мария Ситтель записала видеролик с приглашением на «Международную неделю бизнеса» в Уфе.

«Три насыщенных дня, самые главные вопросы современности – развитие внутри России, взаимодействие с партнерами вовне. Все, на чем будет строиться наша дальнейшая жизнь – будущее нашей страны, будущее наших детей. 55 секций по важнейшим вопросам современности. Всем в Уфу! Тем более, что это будет пятнадцатый юбилейный саммит, который становится все более авторитетной мировой площадкой. Поэтому, поспешите, пропускать нельзя», – заявила Ситтель.

Напомним, международное событие пройдет с 14 по 16 декабря.

Фото автора.

Автор:Евгений СОКОЛОВ
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