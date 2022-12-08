Волонтерские центры Башкирии вошли в число лучших в России

На форуме Ассоциация волонтерских центров объявила лидеров рейтинга оценки эффективности по итогам работы за 2022 год. В их число вошла и Башкирия.

Как подчеркнул председатель Совета Ассоциации волонтерских центров Артем Метелев, который вручал награды победителям, этот год был непростым, но темпы работы волонтерского движения в регионах не снизились.

- Спасибо, команда! За ежедневный труд, отвагу и готовность быть сильнее любых вызовов, - обратился он к волонтерам.

Форум проходил в Доме молодежи на базе Центрального выставочного зала «Манеж». Здесь собралось около 10 тысяч волонтеров со всей России и 45 стран мира. Из Башкирии сюда приехали 20 человек – лидеры волонтерского движения республики, представители НКО, социальные предприниматели и авторы контента.

Волонтеры смогли прямо на форуме показать себя в деле: записать видеообращение военнослужащим, стать донорами крови или записаться в федеральный реестр доноров костного мозга. А башкирская делегация привезла с собой елочку с носками для участников СВО. Носки вязали «серебряные» волонтеры Иглинского района РБ, а в каждый из них положили небольшие подарки.

Главным событием форума стало вручение международной премии #МЫВМЕСТЕ. В число финалистов вошел инклюзивный проект российского исполнителя авторских песен, заслуженного артиста Башкортостана Рамиля Бадамшина «Дар», который стартовал в 2021 году. В рамках волонтерского проекта певец с коллегами побывал в 36 коррекционных школах республики и спел для трех тысяч детей с ОВЗ.

- Важно, чтобы наши волонтеры, каждый день заряжающие других своей энергией, не выгорели и продолжали находить силы, мотивацию. Эти вопросы мы прорабатываем на республиканском уровне. Пусть небольшими шагами, но движемся к тому, чтобы мер поддержки добровольчества было больше. Ждем возвращения нашей делегации с новыми достижениями, идеями и векторами развития, — заметила председатель госкомитета РБ по молодежной политике Яна Гайдук.

Международный форум проходил в рамках федерального проекта «Социальная активность» нацпроекта «Образование», а организаторами выступили Федеральное агентство по делам молодёжи и Правительство города Москвы.

Кстати, на портале DOBRO.RU от Башкирии зарегистрированы 70 тысяч волонтеров. Более пяти тысяч – актив добровольцев, который постоянно участвуют в общественно важных событиях. Их координатором выступает Республиканский центр волонтерского движения и поддержки молодежных инициатив.

Фото: пресс-служба госкомитета РБ по делам молодежи.