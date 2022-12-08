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Вчера, 18:35

В Москве презентовали военную одежду из Башкирии

Компания «Магеллан» представила свою продукцию на ВДНХ.

В Москве презентовали военную одежду из Башкирии
В Москве презентовали военную одежду из Башкирии

На ВДНХ в Москве представили продукцию уфимской компании «Магеллан» – это спецодежда для военных. Выставку посетили  представители субъектов РФ, министерств и ведомств, силовые структуры, госкорпорации и общественные организации, сообщает пресс-служба правительства РБ.

«Многие башкирские предприятия легкой промышленности подключились к пошиву продукции для нужд СВО, встали на «мобилизационные рельсы»., – комментирует заместитель премьер-министра правительства РБ – министр промышленности, энергетики и инноваций Александр Шельдяев. – Основой идеей этого мероприятия является презентация национального продукта Башкортостана – боевой укладки – как комплексного решения вопроса экипировки боевых подразделений, с целью выполнения задач, обозначенных  Президентом Российской Федерации. Наш комплект боевой укладки предназначен для выполнения широкого спектра боевых задач в различных метеорологических условиях, круглогодично, при высоких нагрузках. Республика оказала предприятию помощь в получении субсидии на закуп сырья, компания по этой программе получила в 2022 году 1 млн рублей».

Продукция компании вызвала живой интерес, производители подробно ответили на все вопросы и получили полноценную обратную связь.

Фото предоставлено пресс-службой правительства РБ.

Автор:Евгений СОКОЛОВ
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