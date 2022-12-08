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Вчера, 15:38

У памятника генералу Шаймуратову в Уфе пройдет флешмоб в память о героях

Морское собрание Башкирии приглашает уфимцев и гостей города на акцию, посвещенную героям прошлого и настоящего (12+). Она пройдет 10 декабря в 14.00 на Советской площади.

У памятника генералу Шаймуратову в Уфе пройдет флешмоб в память о героях
У памятника генералу Шаймуратову в Уфе пройдет флешмоб в память о героях

- Сегодня, как никогда, важно не забывать свое историческое прошлое и трепетно относиться к подвигам наших земляков, - отметил председатель Морского собрания РБ Юлай Муратов. - Они стали ориентиром и для героев настоящего - добровольцев "шаймуратовского" и "доставаловского" батальонов, отправившихся на СВО и вставших на защиту нашей Родины.

Он добавил, что очень хотел бы видеть на флешмобе подрастающее поколение и молодежь, которая обозначит свою политическую позицию. Участие в мероприятии примут слушатели кадетского корпуса Уфимской общеобразовательной школы-интерната с первоначальной летной подготовкой имени Мусы Гареева, а также представители казачьего войска.

Участники флешмоба исполнят патриотическую песню, развернут флаг России и выскажут слова благодарности героям прошлого и настоящего.

Фото: Александр ДАНИЛОВ.

Автор:Мария СНЫТКИНА
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