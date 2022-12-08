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Радий Хабиров рассказал, чем занимаются добровольцы из батальона Шаймуратова на отдыхе

Глава Башкирии опубликовал очередной пост в соцсетях, где рассказал, что бойцов батальона имени Минигали Шаймуратова вывели на краткосрочный отдых с линии соприкосновения.

Радий Хабиров рассказал, чем занимаются добровольцы из батальона Шаймуратова на отдыхе
Радий Хабиров рассказал, чем занимаются добровольцы из батальона Шаймуратова на отдыхе

К добровольцам-"шаймуратовцам" сразу же выехали врачи с необходимым оборудованием, чтобы обследовать и подлечить бойцов. Воинов из Башкирии осматривают кардиолог, врач УЗД, травматолог-ортопед, хирург, офтальмолог, оториноларинголог и медсестры, а чуть позже к ним присоединятся стоматологи.

"Как и обещали, сделаем все, что от нас зависит, чтобы поддержать наших военнослужащих. Будем использовать любую возможность для помощи добровольцам, мобилизованным - всем защитникам Родины", - подчеркнул Радий Хабиров.

Фото: страница Радия Хабирова в ВК.

Автор:Мария СНЫТКИНА
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