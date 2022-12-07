-26 °С
Облачно
Подписаться на Яндекс НовостиVKTelegramOKДЗЕН
Все новости
Cоциум
Вчера, 18:13

В Уфу прибыл поезд Деда Мороза из Великого Устюга

На железнодорожный вокзал Уфы с праздничной программой прибыл поезд Деда Мороза. 

В Уфу прибыл поезд Деда Мороза из Великого Устюга
В Уфу прибыл поезд Деда Мороза из Великого Устюга

Маршрут Деда Мороза по большим и малым городам и населенным пунктам страны организовало ОАО «РЖД». Волшебник начал свой маршрут 22 октября. До 15 января следующего года он проедет более 130 городов. После Уфы он отправится с  анимационной программой (0+) в Белорецк.

На встрече сказочного гостя побывал заместитель премьер-министра РБ Алан Марзаев. 

- Впервые в Башкортостан приехал самый долгожданный гость из сказочной зимы – Дедушка Мороз! Чтобы он не растаял от улыбок детишек и нашего гостеприимства, мы встретили его самой настоящей башкирской зимой.
Уверен, Деду Морозу очень понравится в Башкортостане, и теперь он каждый год будет приезжать к нам в гости, радовать детвору и исполнять ее самые заветные мечты! - написал Алан Марзаев в соцсетях и поблагодарил организаторов этого праздника для детей и взрослых, которые ещё не потеряли веру в волшебство. 

Фото из соцсетей.

Автор:Лариса ШЕПЕЛЕВА   
Читайте нас в

© Сетевое издание газеты «Республика Башкортостан» «РесБаш».

При использовании материалов гиперссылка на сайт resbash.ru обязательна.

Категория информационной продукции 18+

Учредители: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Регистрационный номер: серия Эл № ФС 77-73100 от 9 июня 2018 г.

Главный редактор Гюзель Набиева

Редактор сайта Надежда Тюнёва

Телефон
8 (347) 272-02-03
Эл. почта
Адрес
450079, г. Уфа, ул. 50-летия Октября, д. 13, 4 этаж
Рекламная служба
8 (347) 273-88-26, 8 (347) 273-45-21, факс 2728569, e-mail: [email protected]
Приемная
8 (347) 272-02-03
Яндекс.Метрика