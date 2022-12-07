В Уфу прибыл поезд Деда Мороза из Великого Устюга

Маршрут Деда Мороза по большим и малым городам и населенным пунктам страны организовало ОАО «РЖД». Волшебник начал свой маршрут 22 октября. До 15 января следующего года он проедет более 130 городов. После Уфы он отправится с анимационной программой (0+) в Белорецк.

На встрече сказочного гостя побывал заместитель премьер-министра РБ Алан Марзаев.

- Впервые в Башкортостан приехал самый долгожданный гость из сказочной зимы – Дедушка Мороз! Чтобы он не растаял от улыбок детишек и нашего гостеприимства, мы встретили его самой настоящей башкирской зимой.

Уверен, Деду Морозу очень понравится в Башкортостане, и теперь он каждый год будет приезжать к нам в гости, радовать детвору и исполнять ее самые заветные мечты! - написал Алан Марзаев в соцсетях и поблагодарил организаторов этого праздника для детей и взрослых, которые ещё не потеряли веру в волшебство.





Фото из соцсетей.