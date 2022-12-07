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Сегодня, 09:20

В Башкирии начали поступать заявки на новогодние выплаты от семей мобилизованных

Уже 467 семей республики подали заявки на выплату в размере 20 тысяч рублей, которую анонсировал ранее Радий Хабиров.

В Башкирии начали поступать заявки на новогодние выплаты от семей мобилизованных
В Башкирии начали поступать заявки на новогодние выплаты от семей мобилизованных

Как сообщила "Башинформу" министр семьи, труда и соцзащиты населения РБ Ленара Иванова, в первый день приема заявлений в социальные ведомства обратились 467 семей мобилизованных на СВО. В МФЦ для этого подали заявки 264 человека, через "Госуслуги" - 187, остальные - через филиалы центров соцобслуживания. Срок приема документов неограничен.

Указ о новогодних выплатах ранее подписал глава Башкирии Радий Хабиров. Согласно документу, ее могут получить официальная супруга мобилизованного, несовершеннолетние дети, а также совершеннолетние дети до 23 лет, обучающиеся очно. Выплаты поступят на счета семей до 26 декабря.

Фото: Олег ЯРОВИКОВ.

Автор:Мария СНЫТКИНА
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