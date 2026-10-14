Из Уфы на СВО отправят двадцать новых десантно-штурмовых катеров

У компании есть собственные инновационные разработки на базе авиационных технологий и необходимые средства производства. Разработки полностью адаптированы под отечественные материалы, технологии и комплектующие, включая двигатели отечественного производства, что позволяет быстро развернуть массовый выпуск продукции.

По словам Рустама Шарипова, бойцам в зоне СВО нужна самая разная техника, в том числе и надежные катера.

— Производство впечатляет: здесь выпускают десантно-штурмовые, морские и безэкипажные катера для береговой охраны. К концу года 20 новых десантно-штурмовых катеров отправятся на фронт. Эта техника поможет нашим ребятам эффективнее решать тактические задачи, — сказал и. о. главы администрации Уфы.

Фотографии предоставлены пресс-службой администрации Уфы.