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14 Октября , 17:24

Из Уфы на СВО отправят двадцать новых десантно-штурмовых катеров

Исполняющий обязанности главы администрации Уфы Рустам Шарипов посетил уфимское предприятие, на котором создают современные скоростные суда для нужд МЧС, министерства транспорта и министерства обороны, сообщает пресс-служба мэрии.

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Из Уфы на СВО отправят двадцать новых десантно-штурмовых катеровИз Уфы на СВО отправят двадцать новых десантно-штурмовых катеров
Из Уфы на СВО отправят двадцать новых десантно-штурмовых катеров

У компании есть собственные инновационные разработки на базе авиационных технологий и необходимые средства производства. Разработки полностью адаптированы под отечественные материалы, технологии и комплектующие, включая двигатели отечественного производства, что позволяет быстро развернуть массовый выпуск продукции.

По словам Рустама Шарипова, бойцам в зоне СВО нужна самая разная техника, в том числе и надежные катера.

— Производство впечатляет: здесь выпускают десантно-штурмовые, морские и безэкипажные катера для береговой охраны. К концу года 20 новых десантно-штурмовых катеров отправятся на фронт. Эта техника поможет нашим ребятам эффективнее решать тактические задачи, — сказал и. о. главы администрации Уфы.

Фотографии предоставлены пресс-службой администрации Уфы.

Из Уфы на СВО отправят двадцать новых десантно-штурмовых катеров
Из Уфы на СВО отправят двадцать новых десантно-штурмовых катеров
Из Уфы на СВО отправят двадцать новых десантно-штурмовых катеров
Из Уфы на СВО отправят двадцать новых десантно-штурмовых катеров
Из Уфы на СВО отправят двадцать новых десантно-штурмовых катеров
Автор:Надежда РОМАНОВА
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