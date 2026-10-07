В Башкирии подвели итоги регионального этапа конкурса «Память сильнее времени!»

В 2026 году конкурс проходит под девизом «Народ и армия едины!» и посвящается боевому и трудовому подвигу поколений воинства и тружеников тыла Советского Союза и современной России, а также 40-летию ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС, рассказали в общественной организации.

Организаторами выступили региональное и местные отделения «БОЕВОГО БРАТСТВА» совместно со специалистами городских и районных отделов образования и администрациями школ и лицеев. Конкурс направлен на укрепление уважения подрастающего поколения к ратному подвигу защитников Родины и ныне живущим ветеранам, труженикам тыла, на повышение гражданской ответственности молодежи, сохранение исторической памяти и поддержку военнослужащих Вооруженных Сил Российской Федерации, участвующих в специальной военной операции. Творческие работы школьников передаются на фронт через гуманитарные центры регионов России и в рамках шефской помощи.

Победителями регионального этапа в номинации «Рисунок» стали Ансар Мунасипов, ученик 1 «Д» класса школы «Взлетай» села Булгаково Уфимского района; Идель Сахаутдинов, ученик 2 «А» класса школы №1 села Бураево Бураевского района; Аделина Саетгареева, ученица 3 «В» класса школы №1 имени Героя Российской Федерации Станислава Большакова города Янаул; и Камила Янбарисова, ученица 4 «Ж» класса лицея №160 города Уфы.

В номинации «Сочинение» лучшими признаны Розалина Фагаманова, ученица 5 «Б» класса лицея имени Героя Советского Союза Минуллы Бадретдинова села Верхние Татышлы Татышлинского района; Артем Никифоров, ученик 6 «А» класса школы имени Рустема Абзалова села Алкино-2 Чишминского района; Елизавета Коваленко, ученица 7 «В» класса школы №1 села Буздяк Буздякского района; Азалия Салаватова, ученица 8 «А» класса лицея №5 города Уфа; и Ильвина Бахтиярова, ученица 10 «Б» класса школы села Языково Благоварского района.

«В этом году в традиционном конкурсе приняли участие 3734 обучающихся образовательных организаций нашей республики. Победители регионального этапа будут представлены к награждению дипломами и памятными медалями Всероссийской общественной организации ветеранов „БОЕВОЕ БРАТСТВО“, — отметил руководитель Башкирского республиканского отделения „БОЕВОГО БРАТСТВА“ Альберт Шагимуратов.

Фото: из архива БРО «БОЕВОЕ БРАТСТВО».