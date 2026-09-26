Бойцам из Башкирии помогает кот с позывным «Пятак»

Несколько месяцев назад кот незаметно забрался в притормозивший возле магазина «КамАЗ», за рулем которого сидел наш земляк с позывным «Блогер», рассказали в Народном фронте Башкортостана. Водитель обнаружил попутчика, когда был уже далеко, и высаживать не стал — довез до места дислокации своего подразделения.

Новобранцу дали позывной «Пятак» — по названию магазина, возле которого кот сделал свой выбор. Теперь он отвечает за порядок в блиндаже, исправно гоняя мышей. Еще он обожает валяться на маскировочной сети и забираться бойцам на плечи.

«Народный фронт» тоже поддерживает сослуживцев «Пятака». Его активисты передали подразделению квадрокоптер, оружейное масло и башкирский мед.

«С ближайшим гуманитарным конвоем планируем вновь доставить ребятам необходимую помощь», — отметили в республиканском отделении ОНФ.

Фото: скриншот видео Народного фронта Башкортостана.