Предприниматель из Башкирии помогает обеспечивать бойцов лесом

О своем земляке рассказал в соцсетях глава администрации района Ильгиз Субушев. Предприниматель регулярно предоставляет специальную технику для погрузки леса и организует его отправку для нужд бойцов.

Как подчеркнул руководитель муниципалитета, это весомый вклад в общую победу. Лес — это тепло в блиндажах, материал для защитных сооружений и обустройства быта на передовой, а также свидетельство того, что дома о ребятах помнят и всеми силами стараются их поддержать.

«Мы гордимся патриотами и настоящими «людьми дела» — такими, как Ильнур Шартдинов», — написал Ильгиз Субушев.

Фото: со страницы Ильгиза Субушева в соцсетях.