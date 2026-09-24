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24 Сентября , 10:54

Предприниматель из Башкирии помогает обеспечивать бойцов лесом

Предприниматель из Балтачевского района Ильнур Шартдинов активно участвует в поддержке участников СВО, помогая снабжать передовую лесоматериалами.

Предприниматель из Башкирии помогает обеспечивать бойцов лесомПредприниматель из Башкирии помогает обеспечивать бойцов лесом
Предприниматель из Башкирии помогает обеспечивать бойцов лесом

О своем земляке рассказал в соцсетях глава администрации района Ильгиз Субушев. Предприниматель регулярно предоставляет специальную технику для погрузки леса и организует его отправку для нужд бойцов.

Как подчеркнул руководитель муниципалитета, это весомый вклад в общую победу. Лес — это тепло в блиндажах, материал для защитных сооружений и обустройства быта на передовой, а также свидетельство того, что дома о ребятах помнят и всеми силами стараются их поддержать.

«Мы гордимся патриотами и настоящими «людьми дела» — такими, как Ильнур Шартдинов», — написал Ильгиз Субушев.

Фото: со страницы Ильгиза Субушева в соцсетях.

Предприниматель из Башкирии помогает обеспечивать бойцов лесом
Предприниматель из Башкирии помогает обеспечивать бойцов лесом
Предприниматель из Башкирии помогает обеспечивать бойцов лесом
Автор:Татьяна КРУГЛОВА
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