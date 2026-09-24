Оператора БПЛА из Башкирии наградили медалью Суворова

Мобилизованный житель Башкирии, ставший оператором беспилотных летательных аппаратов в зоне специальной военной операции, награжден медалью Суворова, сообщает газета «Ашкадарские зори». Высокой награды он удостоился за личное мужество и отвагу в ходе взятия Бахмута.

Будущий герой с детских лет отлично разбирался в компьютерах, увлекался видеоиграми. Эти навыки очень пригодились на службе.

Осенью 2022 года мужчина, родом из Федоровки, но живший и работавший в Салавате, был призван на СВО. Благодаря своему веселому и неунывающему характеру он получил позывной «Тамада». Сначала его определили оператором БПЛА, затем он служил связистом, ходил в штурмы, выполняя сложные боевые задания. В настоящее время он вновь вернулся к своей основной стихии — управлению беспилотниками.

— В мои задачи входит ежедневная воздушная разведка, — рассказывает «Тамада», — корректировка артиллерии и минометов, сопровождение солдат, если где-то идет штурм, надо посмотреть, мы — «глаза командования». Вся информация поступает «наверх» в режиме реального времени. В смену 12 часов смотрим в небольшой дисплей, поэтому важно иметь отличное зрение.

Фото с сайта газеты «Ашкадарские зори».