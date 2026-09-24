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24 Сентября , 07:31

Оператора БПЛА из Башкирии наградили медалью Суворова

Навыки, полученные в детстве за компьютером, помогли жителю республики стать оператором беспилотников на передовой.

Оператора БПЛА из Башкирии наградили медалью СувороваОператора БПЛА из Башкирии наградили медалью Суворова
Оператора БПЛА из Башкирии наградили медалью Суворова

Мобилизованный житель Башкирии, ставший оператором беспилотных летательных аппаратов в зоне специальной военной операции, награжден медалью Суворова, сообщает газета «Ашкадарские зори». Высокой награды он удостоился за личное мужество и отвагу в ходе взятия Бахмута.

Будущий герой с детских лет отлично разбирался в компьютерах, увлекался видеоиграми. Эти навыки очень пригодились на службе.

Осенью 2022 года мужчина, родом из Федоровки, но живший и работавший в Салавате, был призван на СВО. Благодаря своему веселому и неунывающему характеру он получил позывной «Тамада». Сначала его определили оператором БПЛА, затем он служил связистом, ходил в штурмы, выполняя сложные боевые задания. В настоящее время он вновь вернулся к своей основной стихии — управлению беспилотниками.

— В мои задачи входит ежедневная воздушная разведка, — рассказывает «Тамада», — корректировка артиллерии и минометов, сопровождение солдат, если где-то идет штурм, надо посмотреть, мы — «глаза командования». Вся информация поступает «наверх» в режиме реального времени. В смену 12 часов смотрим в небольшой дисплей, поэтому важно иметь отличное зрение.

Фото с сайта газеты «Ашкадарские зори».

Автор:Виктор УХОВ.
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