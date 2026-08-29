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Все для Победы
29 Августа , 05:39

В Башкирии волонтёры, помогающие бойцам, получат особый статус

В Башкортостане появится особый статус — «Волонтер СВО». Его получат добровольцы, помогающие бойцам на передовой.

В Башкирии волонтёры, помогающие бойцам, получат особый статусВ Башкирии волонтёры, помогающие бойцам, получат особый статус
В Башкирии волонтёры, помогающие бойцам, получат особый статус

С предложением учредить такой статус выступил руководитель регионального отделения Народного фронта Виталий Брыкин, обратившись к главе Башкортостана на VIII Гражданском форуме РБ. Радий Хабиров поддержал эту инициативу. Он сообщил, что в ближайшее время планирует встретиться с волонтерами и обсудить с ними меры поддержки.

Как отметили в пресс-службе регионального отделения Народного фронта в РБ, для многих добровольцев дорога на передовую давно стала привычным маршрутом. Сборы, загрузки, сотни километров пути — и снова домой, чтобы готовить следующую отправку. На форуме отметили тех, кто живет в таком ритме.

Среди награжденных были три представителя Народного фронта Башкирии. Медали «От благодарного народа Башкортостана» из рук руководителя региона получили волонтеры конвойных команд Ильдар Гумаров, Василий Рыбаков и Альфред Сафин.За плечами каждого из них — более 60 гуманитарных миссий, сотни тонн помощи, доставленной в зону СВО, и десятки подшефных подразделений.

— Такая высокая оценка волонтерского труда очень важна, — подчеркнул Виталий Брыкин. — За каждой гуманитарной поездкой стоят не только собранные грузы и сотни километров дороги. Наши добровольцы едут туда, где по-настоящему опасно, рискуют жизнью и здоровьем, чтобы лично доставить бойцам все необходимое, потому что знают: там их ждут. Поэтому признание заслуг таких людей на уровне республики — заслуженный и очень важный шаг.

Напомним, VIII Гражданский форум состоялся в Уфе 27 августа. Он прошел под лозунгом «Все для Победы!».

Фото: региональное отделение Народного фронта в РБ.

Автор:Татьяна КРУГЛОВА
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